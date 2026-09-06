Modena-Avellino è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 6 punti e l'Avellino che invece è al 9° posto in classifica con 3 punti.
Il Modena ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Giuseppe Caso con 2 reti.
L'Avellino ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 2 reti.
Modena-Avellino si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Avellino è il signor Marco Di Loreto. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Di Loreto ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Modena-Avellino in tv o in streaming
- Partita: Modena-Avellino
- Data: domenica 6 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Modena
- Stadio: Alberto Braglia
- Arbitro: Marco Di Loreto
Modena-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 06-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Modena-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Modena - Avellino?
- La gara tra Modena e Avellino si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Modena - Avellino?
- L'arbitro del match sarà Marco Di Loreto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Modena - Avellino sarà Federico Dionisi
- Dove si gioca Modena - Avellino?
- La partita si gioca a Modena
- In che stadio si gioca Modena - Avellino?
- Stadio Alberto Braglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Modena è Giuseppe Caso con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Avellino è Raffaele Russo con 2 gol
- Chi trasmette la partita Modena - Avellino?
- La partita tra Modena e Avellino verrà trasmessa da DAZN