Partita valevole per la 3a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Modena-Bari è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 4 punti e il Bari che invece è al 16° posto in classifica con 1 punti.

Il Modena ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Santoro con 1 rete.

Il Bari ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 1 rete.

Modena-Bari si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Bari è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Modena-Bari in tv o in streaming

Modena-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Modena-Bari sarà inserito un'ora prima del match.