Modena-Carrarese è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 37 punti e la Carrarese che invece è al 10° posto in classifica con 30 punti.
Il Modena ha ottenuto finora 10 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 10 reti.
La Carrarese ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 33. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 8 reti.
Modena-Carrarese si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Carrarese è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Mario Perri ha diretto 11 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 54 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Modena-Carrarese in tv o in streaming
- Partita: Modena-Carrarese
- Data: sabato 14 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Modena
- Stadio: Alberto Braglia
- Arbitro: Mario Perri
Modena-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Modena-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Modena - Carrarese?
- La gara tra Modena e Carrarese si giocherà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Modena - Carrarese?
- L'arbitro del match sarà Mario Perri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Modena - Carrarese sarà Daniele Rutella
- Dove si gioca Modena - Carrarese?
- La partita si gioca a Modena
- In che stadio si gioca Modena - Carrarese?
- Stadio Alberto Braglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 10 gol, mentre il capocannoniere della Carrarese è Fabio Abiuso con 8 gol
- Chi trasmette la partita Modena - Carrarese?
- La partita tra Modena e Carrarese verrà trasmessa da DAZN