Partita valevole per la 15a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Modena-Catanzaro è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 26 punti e il Catanzaro che invece è al 8° posto in classifica con 19 punti.

Il Modena ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 7 reti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 5 reti.

Modena-Catanzaro si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Catanzaro è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Niccolò Turrini ha diretto 5 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Modena-Catanzaro in tv o in streaming

Partita : Modena-Catanzaro

: Modena-Catanzaro Data : lunedì 8 dicembre 2025

: lunedì 8 dicembre 2025 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Modena

: Modena Stadio : Alberto Braglia

: Alberto Braglia Arbitro: Niccolò Turrini

Modena-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 08-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Modena-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.