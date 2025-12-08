Modena-Catanzaro è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 26 punti e il Catanzaro che invece è al 8° posto in classifica con 19 punti.
Il Modena ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 7 reti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 5 reti.
Modena-Catanzaro si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Catanzaro è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Niccolò Turrini ha diretto 5 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Modena-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Modena-Catanzaro
- Data: lunedì 8 dicembre 2025
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Modena
- Stadio: Alberto Braglia
- Arbitro: Niccolò Turrini
Modena-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 08-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Modena-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Modena - Catanzaro?
- La gara tra Modena e Catanzaro si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Modena - Catanzaro?
- L'arbitro del match sarà Niccolò Turrini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Modena - Catanzaro sarà Luigi Nasca
- Dove si gioca Modena - Catanzaro?
- La partita si gioca a Modena
- In che stadio si gioca Modena - Catanzaro?
- Stadio Alberto Braglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 7 gol, mentre il capocannoniere del Catanzaro è Alphadjo Cissè con 5 gol
- Chi trasmette la partita Modena - Catanzaro?
- La partita tra Modena e Catanzaro verrà trasmessa da DAZN