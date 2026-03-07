Modena-Cesena è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 43 punti e il Cesena che invece è al 8° posto in classifica con 38 punti.
Il Modena ha ottenuto finora 12 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 10 reti.
Il Cesena ha ottenuto finora 11 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 10 reti.
Modena-Cesena si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Cesena è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 16 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Modena-Cesena in tv o in streaming
Modena-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 07-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Modena-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.
