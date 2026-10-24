Modena-Cesena è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 13 punti e il Cesena che invece è al 13° posto in classifica con 8 punti.
Il Modena ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Belotti con 3 reti.
Il Cesena ha ottenuto finora 1 vittoria, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 6 reti.
Modena-Cesena si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Cesena è il signor Dario Madonia. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Dario Madonia ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Modena-Cesena in tv o in streaming
- Partita: Modena-Cesena
- Data: sabato 24 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Modena
- Stadio: Alberto Braglia
- Arbitro: Dario Madonia
Modena-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Modena-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Modena - Cesena?
- La gara tra Modena e Cesena si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Modena - Cesena?
- L'arbitro del match sarà Dario Madonia
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Modena - Cesena sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Modena - Cesena?
- La partita si gioca a Modena
- In che stadio si gioca Modena - Cesena?
- Stadio Alberto Braglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Modena è Andrea Belotti con 3 gol, mentre il capocannoniere del Cesena è Cristian Shpendi con 6 gol
- Chi trasmette la partita Modena - Cesena?
- La partita tra Modena e Cesena verrà trasmessa da DAZN