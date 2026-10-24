Partita valevole per la 8a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Modena-Cesena è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 13 punti e il Cesena che invece è al 13° posto in classifica con 8 punti.

Il Modena ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Belotti con 3 reti.

Il Cesena ha ottenuto finora 1 vittoria, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 6 reti.

Modena-Cesena si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Cesena è il signor Dario Madonia. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Dario Madonia ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Modena-Cesena in tv o in streaming

Partita : Modena-Cesena

: Modena-Cesena Data : sabato 24 ottobre 2026

: sabato 24 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Modena

: Modena Stadio : Alberto Braglia

: Alberto Braglia Arbitro: Dario Madonia

Modena-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Modena-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.