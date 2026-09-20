Partita valevole per la 5a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Modena-Empoli è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 7 punti e l'Empoli che invece è al 11° posto in classifica con 6 punti.

Il Modena ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Giuseppe Caso con 2 reti.

L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Edoardo Saporiti con 1 rete.

Modena-Empoli si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Empoli è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Modena-Empoli in tv o in streaming

Partita : Modena-Empoli

: Modena-Empoli Data : domenica 20 settembre 2026

: domenica 20 settembre 2026 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Modena

: Modena Stadio : Alberto Braglia

: Alberto Braglia Arbitro: Andrea Calzavara

Modena-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 20-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Modena-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.