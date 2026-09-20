Modena-Empoli è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 7 punti e l'Empoli che invece è al 11° posto in classifica con 6 punti.
Il Modena ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Giuseppe Caso con 2 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Edoardo Saporiti con 1 rete.
Modena-Empoli si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Empoli è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Modena-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Modena-Empoli
- Data: domenica 20 settembre 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Modena
- Stadio: Alberto Braglia
- Arbitro: Andrea Calzavara
Modena-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 20-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Modena-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Modena - Empoli?
- La gara tra Modena e Empoli si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Modena - Empoli?
- L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Modena - Empoli sarà Marco Piccinini
- Dove si gioca Modena - Empoli?
- La partita si gioca a Modena
- In che stadio si gioca Modena - Empoli?
- Stadio Alberto Braglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Modena è Giuseppe Caso con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Empoli è Edoardo Saporiti con 1 gol
- Chi trasmette la partita Modena - Empoli?
- La partita tra Modena e Empoli verrà trasmessa da DAZN