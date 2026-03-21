Modena-Mantova è una partita valevole per la 32a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 47 punti e Mantova che invece è al 13° posto in classifica con 34 punti.
Il Modena ha ottenuto finora 13 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 40 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 11 reti.
Mantova ha ottenuto finora 9 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 46. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 7 reti.
Modena-Mantova si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Mantova è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Davide Massa. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 11 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 53 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Modena-Mantova in tv o in streaming
- Partita: Modena-Mantova
- Data: sabato 21 marzo 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Modena
- Stadio: Alberto Braglia
- Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
Modena-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 21-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Modena-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Modena - Mantova?
- La gara tra Modena e Mantova si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Modena - Mantova?
- L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Modena - Mantova sarà Davide Massa
- Dove si gioca Modena - Mantova?
- La partita si gioca a Modena
- In che stadio si gioca Modena - Mantova?
- Stadio Alberto Braglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 11 gol, mentre il capocannoniere Mantova è Leonardo Mancuso con 7 gol
- Chi trasmette la partita Modena - Mantova?
- La partita tra Modena e Mantova verrà trasmessa da DAZN