Partita valevole per la 32a giornata della Serie B BKT 2025/2026

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Modena-Mantova è una partita valevole per la 32a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 47 punti e Mantova che invece è al 13° posto in classifica con 34 punti.

Il Modena ha ottenuto finora 13 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 40 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 11 reti.

Mantova ha ottenuto finora 9 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 46. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 7 reti.

Modena-Mantova si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Mantova è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Davide Massa. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 11 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 53 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Modena-Mantova in tv o in streaming

Partita : Modena-Mantova

: Modena-Mantova Data : sabato 21 marzo 2026

: sabato 21 marzo 2026 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Modena

: Modena Stadio : Alberto Braglia

: Alberto Braglia Arbitro: Maria Ferrieri Caputi

Modena-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 21-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Modena-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.