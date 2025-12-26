Virgilio Sport
Modena-Monza come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 18a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Modena-Monza è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 29 punti e il Monza che invece è al 2° posto in classifica con 34 punti.

Il Modena ha ottenuto finora 8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 8 reti.
Il Monza ha ottenuto finora 10 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.

Modena-Monza si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Monza è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Modena-Monza in tv o in streaming

  • Partita: Modena-Monza
  • Data: venerdì 26 dicembre 2025
  • Orario: 17:15
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Modena
  • Stadio: Alberto Braglia
  • Arbitro: Kevin Bonacina

Modena-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 26-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Modena-Monza sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Modena - Monza?
La gara tra Modena e Monza si giocherà venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 17:15
Chi è l'arbitro di Modena - Monza?
L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Modena - Monza sarà Marco Serra
Dove si gioca Modena - Monza?
La partita si gioca a Modena
In che stadio si gioca Modena - Monza?
Stadio Alberto Braglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 8 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Dany Mota con 4 gol
Chi trasmette la partita Modena - Monza?
La partita tra Modena e Monza verrà trasmessa da DAZN
