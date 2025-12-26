Modena-Monza è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 29 punti e il Monza che invece è al 2° posto in classifica con 34 punti.
Il Modena ha ottenuto finora 8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 8 reti.
Il Monza ha ottenuto finora 10 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.
Modena-Monza si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Monza è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Modena-Monza in tv o in streaming
Modena-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 26-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Modena-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
