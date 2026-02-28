Partita valevole per la 27a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Modena-Padova è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 43 punti e Padova che invece è al 12° posto in classifica con 30 punti.

Il Modena ha ottenuto finora 12 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 10 reti.

Padova ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 9 reti.

Modena-Padova si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Padova è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 11 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 51 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Modena-Padova in tv o in streaming

Modena-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 28-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Modena-Padova sarà inserito un'ora prima del match.