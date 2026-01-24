Modena-Palermo è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 32 punti e il Palermo che invece è al 4° posto in classifica con 37 punti.
Il Modena ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 9 reti.
Il Palermo ha ottenuto finora 10 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 12 reti.
Modena-Palermo si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Palermo è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico Dionisi ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 30 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Modena-Palermo in tv o in streaming
- Partita: Modena-Palermo
- Data: sabato 24 gennaio 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Modena
- Stadio: Alberto Braglia
- Arbitro: Federico Dionisi
Modena-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 24-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Modena-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.
