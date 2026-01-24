Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Modena-Palermo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 21a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Modena-Palermo è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 32 punti e il Palermo che invece è al 4° posto in classifica con 37 punti.

Il Modena ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 9 reti.
Il Palermo ha ottenuto finora 10 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 12 reti.

Modena-Palermo si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Palermo è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico Dionisi ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 30 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Modena-Palermo in tv o in streaming

  • Partita: Modena-Palermo
  • Data: sabato 24 gennaio 2026
  • Orario: 17:15
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Modena
  • Stadio: Alberto Braglia
  • Arbitro: Federico Dionisi

Modena-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 24-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Modena-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Modena - Palermo?
La gara tra Modena e Palermo si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 17:15
Chi è l'arbitro di Modena - Palermo?
L'arbitro del match sarà Federico Dionisi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Modena - Palermo sarà Valerio Marini
Dove si gioca Modena - Palermo?
La partita si gioca a Modena
In che stadio si gioca Modena - Palermo?
Stadio Alberto Braglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 9 gol, mentre il capocannoniere Palermo è Joel Pohjanpalo con 12 gol
Chi trasmette la partita Modena - Palermo?
La partita tra Modena e Palermo verrà trasmessa da DAZN
Modena-Palermo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio