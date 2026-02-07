Partita valevole per la 23a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Modena-Sampdoria è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 34 punti e la Sampdoria che invece è al 14° posto in classifica con 22 punti.

Il Modena ha ottenuto finora 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 9 reti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.

Modena-Sampdoria si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Sampdoria è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ivano Pezzuto ha diretto 9 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 31 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Modena-Sampdoria in tv o in streaming

Modena-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

