Modena-Sampdoria è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 34 punti e la Sampdoria che invece è al 14° posto in classifica con 22 punti.
Il Modena ha ottenuto finora 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 9 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.
Modena-Sampdoria si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Sampdoria è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ivano Pezzuto ha diretto 9 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 31 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Modena-Sampdoria in tv o in streaming
- Partita: Modena-Sampdoria
- Data: sabato 7 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Modena
- Stadio: Alberto Braglia
- Arbitro: Ivano Pezzuto
Modena-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Modena-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Modena - Sampdoria?
- La gara tra Modena e Sampdoria si giocherà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Modena - Sampdoria?
- L'arbitro del match sarà Ivano Pezzuto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Modena - Sampdoria sarà Alberto Santoro
- Dove si gioca Modena - Sampdoria?
- La partita si gioca a Modena
- In che stadio si gioca Modena - Sampdoria?
- Stadio Alberto Braglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 9 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 9 gol
- Chi trasmette la partita Modena - Sampdoria?
- La partita tra Modena e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN