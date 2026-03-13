Modena-Spezia è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 44 punti e lo Spezia che invece è al 17° posto in classifica con 29 punti.
Il Modena ha ottenuto finora 12 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 10 reti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 10 reti.
Modena-Spezia si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Spezia è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Niccolò Turrini ha diretto 12 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 38 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Modena-Spezia in tv o in streaming
- Partita: Modena-Spezia
- Data: venerdì 13 marzo 2026
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Modena
- Stadio: Alberto Braglia
- Arbitro: Niccolò Turrini
Modena-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 13-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Modena-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.
