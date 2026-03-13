Partita valevole per la 30a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Modena-Spezia è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 44 punti e lo Spezia che invece è al 17° posto in classifica con 29 punti.

Il Modena ha ottenuto finora 12 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 10 reti.

Lo Spezia ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 10 reti.

Modena-Spezia si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Spezia è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Niccolò Turrini ha diretto 12 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 38 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Modena-Spezia in tv o in streaming

Partita : Modena-Spezia

: Modena-Spezia Data : venerdì 13 marzo 2026

: venerdì 13 marzo 2026 Orario : 20:30

: 20:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Modena

: Modena Stadio : Alberto Braglia

: Alberto Braglia Arbitro: Niccolò Turrini

Modena-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 13-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Modena-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.