Modena-Spezia come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 30a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pubblicato:

Modena-Spezia è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 44 punti e lo Spezia che invece è al 17° posto in classifica con 29 punti.

Il Modena ha ottenuto finora 12 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 10 reti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 10 reti.

Modena-Spezia si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Spezia è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Niccolò Turrini ha diretto 12 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 38 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Modena-Spezia in tv o in streaming

  • Partita: Modena-Spezia
  • Data: venerdì 13 marzo 2026
  • Orario: 20:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Modena
  • Stadio: Alberto Braglia
  • Arbitro: Niccolò Turrini

Modena-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 13-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Modena-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.

