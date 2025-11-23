Virgilio Sport
Modena-Sudtirol come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 13a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Modena-Sudtirol è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 25 punti e Sudtirol che invece è al 16° posto in classifica con 12 punti.

Il Modena ha ottenuto finora 7 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 7 reti.
Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 4 reti.

Modena-Sudtirol si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Sudtirol è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Zanotti ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 23 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Modena-Sudtirol in tv o in streaming

  • Partita: Modena-Sudtirol
  • Data: domenica 23 novembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Modena
  • Stadio: Alberto Braglia
  • Arbitro: Andrea Zanotti

Modena-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 23-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Modena-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Modena - Sudtirol?
La gara tra Modena e Sudtirol si giocherà domenica 23 novembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Modena - Sudtirol?
L'arbitro del match sarà Andrea Zanotti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Modena - Sudtirol sarà Daniele Rutella
Dove si gioca Modena - Sudtirol?
La partita si gioca a Modena
In che stadio si gioca Modena - Sudtirol?
Stadio Alberto Braglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 7 gol, mentre il capocannoniere Sudtirol è Silvio Merkaj con 4 gol
Chi trasmette la partita Modena - Sudtirol?
La partita tra Modena e Sudtirol verrà trasmessa da DAZN
