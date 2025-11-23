Partita valevole per la 13a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Modena-Sudtirol è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 25 punti e Sudtirol che invece è al 16° posto in classifica con 12 punti.

Il Modena ha ottenuto finora 7 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 7 reti.

Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 4 reti.

Modena-Sudtirol si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Sudtirol è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Zanotti ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 23 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Modena-Sudtirol in tv o in streaming

Modena-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 23-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Modena-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.