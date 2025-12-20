Modena-Venezia è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Modena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 29 punti e il Venezia che invece è al 4° posto in classifica con 29 punti.
Il Modena ha ottenuto finora 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 8 reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 7 reti.
Modena-Venezia si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena; arbitro di Modena - Venezia è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Modena-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Modena-Venezia
- Data: sabato 20 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Modena
- Stadio: Alberto Braglia
- Arbitro: Giuseppe Mucera
Modena-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Modena-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Modena - Venezia?
- La gara tra Modena e Venezia si giocherà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Modena - Venezia?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Modena - Venezia sarà Alessandro Prontera
- Dove si gioca Modena - Venezia?
- La partita si gioca a Modena
- In che stadio si gioca Modena - Venezia?
- Stadio Alberto Braglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 8 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è Andrea Adorante con 7 gol
- Chi trasmette la partita Modena - Venezia?
- La partita tra Modena e Venezia verrà trasmessa da DAZN