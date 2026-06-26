La fase a gironi dei Mondiali si avvia verso la conclusione: in serata e nella notte italiana si chiudono i raggruppamenti G, H e I

Si va verso la conclusione della fase a gironi dei Mondiali 2026. I primi verdetti sono già stati decisi, e nella notte italiana ne arriveranno altri per quanto riguardano i gironi G, H e I. Tra venerdì 26 e la notte di sabato 27 giugno le sei partite che distribuiscono gli ultimi pass per i sedicesimi di finale. Si parte in serata alle 21 con le due sfide del Gruppo I: Norvegia-Francia, lo scontro diretto per il primo posto con le due già qualificate al turno successivo, e Senegal-Iraq, chi vince potrà ancora sperare di rientrare tra le migliori terze. Poi la notte porta altri quattro incontri: alle 2 tocca a Capo Verde-Arabia Saudita e Uruguay-Spagna, entrambe del Gruppo H, con la Spagna già qualificata; alle 5 chiudono Egitto-Iran e Nuova Zelanda-Belgio per il gruppo G, girone ancora apertissimo. Tutte le info su orari, canali e dove vedere in diretta tv e streaming.

Mondiali 2026, le gare della serata

La serata di venerdì 26 giugno propone in contemporanea, alle 21, le due sfide che chiudono il Gruppo I. Il pubblico italiano ha una partita accessibile in chiaro: Norvegia-Francia sarà trasmessa sulla Rai e in streaming su RaiPlay, oltre che su DAZN. Senegal-Iraq è invece un’esclusiva DAZN.

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Al Gillette Stadium di Boston si gioca Norvegia-Francia, lo scontro diretto del Gruppo I tra le due squadre già qualificate con 6 punti ciascuna. La Francia di Deschamps arriva con il miglior attacco del girone, 6 gol in due partite, con Mbappé già a quota tre reti, e punta al primo posto per avere un accoppiamento più favorevole ai sedicesimi. La Norvegia di Solbakken risponde con Haaland secondo miglior realizzatore del torneo, già a quattro gol nelle prime due giornate. Una gara senza pressione di qualificazione ma con un peso tattico enorme in vista della fase a eliminazione diretta.

In contemporanea, al BMO Field di Toronto, va in scena Senegal-Iraq, scontro tra le due squadre ancora a quota zero punti. Per entrambe, una vittoria è l’unica speranza residua di rientrare tra le migliori terze. Il Senegal, dopo aver perso 3-1 con la Francia e 3-2 con la Norvegia, deve ritrovare la solidità difensiva che l’ha resa per anni una delle nazionali africane più temibili.

Norvegia-Francia ore 21:00 Rai/RaiPlay/DAZN Senegal-Iraq ore 21:00 DAZN

Le gare della notte: tutte le info

Dalla mezzanotte in poi la notte italiana porta altri quattro incontri, tutti in esclusiva DAZN, distribuiti in due slot orari che chiudono i Gruppi H e G.

Alle 2:00 si giocano le due gare del Gruppo H. All’Estadio Jalisco di Guadalajara va in scena Uruguay-Spagna, il big match della notte: la Spagna di De la Fuente è già qualificata con 4 punti e punta a blindare il primo posto con Yamal non ancora al 100% ma che ha già dimostrato contro l’Arabia cosa è capace di fare. L’Uruguay di Bielsa finora ha deluso: appena due punti raccolti contro Capo Verde e Arabia Saudita. Deve vincere per assicurarsi almeno il secondo posto senza dipendere dall’altro risultato. In contemporanea, al NRG Stadium di Houston, Capo Verde-Arabia Saudita chiude il cerchio del girone: i capoverdiani, sorpresa del torneo con 2 punti costruiti sui pareggi contro Spagna e Uruguay, possono qualificarsi come terza e persino come seconda in caso di risultato favorevole combinato. In corsa anche l’Arabia Saudita, a 1 punto, che può ancora sperare.

Alle 5:00 è il turno del Gruppo G, il più equilibrato e ancora tutto da definire. Al Lumen Field di Seattle si gioca Egitto-Iran: i nordafricani guidano il girone con 4 punti e cercano la qualificazione da primi, ma l’Iran a 2 punti può ancora ribaltare tutto. Al BC Place di Vancouver, invece, Nuova Zelanda-Belgio è l’altra sfida ad alta tensione del gruppo: il Belgio di Garcia, con De Bruyne e Doku, ha 2 punti ma è dietro all’Iran per il numero totale di gol segnati; la Nuova Zelanda, a 1 punto, può ancora sperare in un posto tra le migliori terze.

Capo Verde-Arabia Saudita ore 2:00 DAZN Uruguay-Spagna ore 2:00 DAZN Egitto-Iran ore 5:00 DAZN Nuova Zelanda-Belgio ore 5:00 DAZN

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Le probabili formazioni

Norvegia-Francia

Solbakken si affida al tandem Haaland-Sørløth con Ødegaard a orchestrare il gioco, in una Norvegia che anche al Mondiale ha dimostrato di poter disporre di un reparto offensivo di assoluto livello. Deschamps risponde con il suo 4-2-3-1 collaudato: Mbappé punta centrale o seconda punta, Dembélé e Olisea supporto, con Rabiot e Koné a schermare davanti alla difesa.

NORVEGIA (4-3-3) : Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Ødegaard, Berge, Aursnes; Nusa, Haaland, Sørløth. CT: Solbakken.

: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Ødegaard, Berge, Aursnes; Nusa, Haaland, Sørløth. CT: Solbakken. FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé/Thuram. CT: Deschamps.

Senegal-Iraq

Thiaw deve ridare coraggio a un Senegal che ha incassato 6 gol in due partite: Mané, Ismaïla Sarr e Ndiaye restano i riferimenti offensivi, con Koulibaly a guidare la difesa. L’Iraq di Arnold risponde con Hussein e Al-Hamadi davanti, in una squadra che ha mostrato lacune difensive ma ha già trovato il gol in entrambe le uscite.

SENEGAL (4-2-3-1) : Diaw/Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson. CT: Thiaw.

: Diaw/Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson. CT: Thiaw. IRAQ (4-4-2): Hassan; Ali, Tahseen, Hashim, Doski; Jasim, Al-Ammari, Ismael, Bayesh; Hamadi, Hussein. CT: Arnold.

Capo Verde-Arabia Saudita

Bubista schiera il consueto 4-2-3-1 con Livramento punta e Jovane Cabral trequartista, in una squadra che ha sorpreso tutti. L’Arabia Saudita di Donis risponde con Al-Dawsari e Al-Buraikan davanti, consapevole che una vittoria è l’unica strada per sperare in un risultato utile.

CAPO VERDE (4-2-3-1) : Vozinha; Moreira, Lopes, Diney, João Paulo; Pina, Monteiro; Mendes, Jovane Cabral, G. Rodrigues; Livramento. CT: Bubista.

: Vozinha; Moreira, Lopes, Diney, João Paulo; Pina, Monteiro; Mendes, Jovane Cabral, G. Rodrigues; Livramento. CT: Bubista. ARABIA SAUDITA (4-4-2): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Al-Shamat, Kanno, Al-Khaibari, Al-Dawsari; Al-Buraikan, Al-Juwayr. CT: Donis.

Uruguay-Spagna

Bielsa si affida a Valverde e Bentancur per reggere la mediana contro la Spagna, con Núñez unica punta e Araujo in difesa, per il momento preferito a Vina. De la Fuente risponde con il tridente Yamal-Oyarzabal-Nico Williams, e con Pedri e Rodri a fare buona guardia in mezzo.

URUGUAY (4-4-2) : Muslera; Varela, Giménez, Araújo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur, M. Araújo; Viña, Núñez. CT: Bielsa.

: Muslera; Varela, Giménez, Araújo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur, M. Araújo; Viña, Núñez. CT: Bielsa. SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. CT: De la Fuente.

Egitto-Iran

Hassan e Marmoush guidano l’attacco di un Egitto che si presenta da capolista con 4 punti, in un girone rimasto apertissimo fino all’ultima giornata. L’Iran di Queiroz risponde con Taremi centravanti e Ghayedi a supporto, in una squadra che ha già fermato il Belgio in questo torneo.

EGITTO (3-5-2) : Shoubir; Hany, Ibrahim, Fatouh; Ashour, Zico, Lashin, Fathy, Attia; Salah, Marmoush. CT: Hassan.

: Shoubir; Hany, Ibrahim, Fatouh; Ashour, Zico, Lashin, Fathy, Attia; Salah, Marmoush. CT: Hassan. IRAN (4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Moghanloo, Ghayedi, Mohebi; Taremi. CT: Queiroz.

Nuova Zelanda-Belgio

Bazeley punta su Wood unica punta e il trio McCowatt-Singh-Garbett sulla trequarti. Garcia risponde con De Bruyne trequartista, Doku ala destra e De Ketelaere punta, in un Belgio che non può più sbagliare: una sconfitta potrebbe costare l’eliminazione.