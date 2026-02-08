Monza-Avellino è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 44 punti e l'Avellino che invece è al 11° posto in classifica con 28 punti.
Il Monza ha ottenuto finora 13 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.
L'Avellino ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 10 reti.
Monza-Avellino si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Avellino è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 25 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Monza-Avellino in tv o in streaming
- Partita: Monza-Avellino
- Data: domenica 8 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
- Arbitro: Livio Marinelli
Monza-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Monza-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.
