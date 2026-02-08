Partita valevole per la 23a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Monza-Avellino è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 44 punti e l'Avellino che invece è al 11° posto in classifica con 28 punti.

Il Monza ha ottenuto finora 13 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.

L'Avellino ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 10 reti.

Monza-Avellino si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Avellino è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 25 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Monza-Avellino in tv o in streaming

Partita : Monza-Avellino

: Monza-Avellino Data : domenica 8 febbraio 2026

: domenica 8 febbraio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Monza

: Monza Stadio : U-Power Stadium

: U-Power Stadium Arbitro: Livio Marinelli

Monza-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Monza-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.