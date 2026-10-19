Monza-Cagliari è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 4 punti e il Cagliari che invece è al 6° posto in classifica con 13 punti.
Il Monza ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 4 reti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 4 reti.
Monza-Cagliari si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Cagliari è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.
Dove vedere Monza-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Monza-Cagliari
- Data: lunedì 19 ottobre 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
- Arbitro: Andrea Calzavara
Monza-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 19-10-2026.
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Il link al live di Monza-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Monza - Cagliari?
- La gara tra Monza e Cagliari si giocherà lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Monza - Cagliari?
- L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Monza - Cagliari sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Monza - Cagliari?
- La partita si gioca a Monza
- In che stadio si gioca Monza - Cagliari?
- Stadio U-Power Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 4 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 4 gol
- Chi trasmette la partita Monza - Cagliari?
- La partita tra Monza e Cagliari verrà trasmessa da DAZN