Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2026/2027

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Monza-Cagliari è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 4 punti e il Cagliari che invece è al 6° posto in classifica con 13 punti.

Il Monza ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 4 reti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 4 reti.

Monza-Cagliari si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Cagliari è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.

Dove vedere Monza-Cagliari in tv o in streaming

Partita : Monza-Cagliari

: Monza-Cagliari Data : lunedì 19 ottobre 2026

: lunedì 19 ottobre 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Monza

: Monza Stadio : U-Power Stadium

: U-Power Stadium Arbitro: Andrea Calzavara

Monza-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 19-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Monza-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.