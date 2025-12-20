Monza-Carrarese è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 31 punti e la Carrarese che invece è al 13° posto in classifica con 19 punti.
Il Monza ha ottenuto finora 9 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.
La Carrarese ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 6 reti.
Monza-Carrarese si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Carrarese è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Monza-Carrarese in tv o in streaming
- Partita: Monza-Carrarese
- Data: sabato 20 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
- Arbitro: Daniele Perenzoni
Monza-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Monza-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
