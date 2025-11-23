Monza-Cesena è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 26 punti e il Cesena che invece è al 4° posto in classifica con 23 punti.
Il Monza ha ottenuto finora 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.
Il Cesena ha ottenuto finora 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 5 reti.
Monza-Cesena si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Cesena è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 6 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 21 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Monza-Cesena in tv o in streaming
- Partita: Monza-Cesena
- Data: domenica 23 novembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
- Arbitro: Giuseppe Mucera
Monza-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 23-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Monza-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.
