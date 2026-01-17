Monza-Frosinone è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 37 punti e il Frosinone che invece è al 1° posto in classifica con 41 punti.
Il Monza ha ottenuto finora 11 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 12 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 7 reti.
Monza-Frosinone si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Frosinone è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 30 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Monza-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Monza-Frosinone
- Data: sabato 17 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
- Arbitro: Antonio Rapuano
Monza-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Monza-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
