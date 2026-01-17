Partita valevole per la 20a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Monza-Frosinone è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 37 punti e il Frosinone che invece è al 1° posto in classifica con 41 punti.

Il Monza ha ottenuto finora 11 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 12 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 7 reti.

Monza-Frosinone si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Frosinone è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 30 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Monza-Frosinone in tv o in streaming

Partita : Monza-Frosinone

: Monza-Frosinone Data : sabato 17 gennaio 2026

: sabato 17 gennaio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Monza

: Monza Stadio : U-Power Stadium

: U-Power Stadium Arbitro: Antonio Rapuano

Monza-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Monza-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.