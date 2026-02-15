Monza-Juve stabia è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 48 punti e Juve Stabia che invece è al 7° posto in classifica con 38 punti.
Il Monza ha ottenuto finora 14 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 9 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 7 reti.
Monza-Juve stabia si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Juve stabia è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Niccolò Turrini ha diretto 10 incontri concedendo 6 rigori; ha assegnato 31 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Monza-Juve stabia in tv o in streaming
- Partita: Monza-Juve stabia
- Data: domenica 15 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
- Arbitro: Niccolò Turrini
Monza-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 15-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Monza-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Monza - Juve Stabia?
- La gara tra Monza e Juve Stabia si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Monza - Juve Stabia?
- L'arbitro del match sarà Niccolò Turrini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Monza - Juve Stabia sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Monza - Juve Stabia?
- La partita si gioca a Monza
- In che stadio si gioca Monza - Juve Stabia?
- Stadio U-Power Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Monza è Dany Mota con 4 gol, mentre il capocannoniere Juve Stabia è Leonardo Candellone con 7 gol
- Chi trasmette la partita Monza - Juve Stabia?
- La partita tra Monza e Juve Stabia verrà trasmessa da DAZN