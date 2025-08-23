Monza-Mantova è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26.
Monza-Mantova si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Mantova è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini.
Dove vedere Monza-Mantova in tv o in streaming
- Partita: Monza-Mantova
- Data: sabato 23 agosto 2025
- Orario: 21:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
- Arbitro: Andrea Colombo
Monza-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 23-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Monza-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Monza - Mantova?
- La gara tra Monza e Mantova si giocherà sabato 23 agosto 2025 alle ore 21:00
- Chi è l'arbitro di Monza - Mantova?
- L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Monza - Mantova sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Monza - Mantova?
- La partita si gioca a Monza
- In che stadio si gioca Monza - Mantova?
- Stadio U-Power Stadium
- Chi trasmette la partita Monza - Mantova?
- La partita tra Monza e Mantova verrà trasmessa da DAZN