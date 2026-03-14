Monza-Palermo è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 60 punti e il Palermo che invece è al 4° posto in classifica con 57 punti.
Il Monza ha ottenuto finora 18 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 46 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Petagna con 6 reti.
Il Palermo ha ottenuto finora 16 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 49 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 20 reti.
Monza-Palermo si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Palermo è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Monza-Palermo in tv o in streaming
- Partita: Monza-Palermo
- Data: sabato 14 marzo 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
- Arbitro: Daniele Doveri
Monza-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 14-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Monza-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Monza - Palermo?
- La gara tra Monza e Palermo si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Monza - Palermo?
- L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Monza - Palermo sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Monza - Palermo?
- La partita si gioca a Monza
- In che stadio si gioca Monza - Palermo?
- Stadio U-Power Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Monza è Andrea Petagna con 6 gol, mentre il capocannoniere Palermo è Joel Pohjanpalo con 20 gol
- Chi trasmette la partita Monza - Palermo?
- La partita tra Monza e Palermo verrà trasmessa da DAZN