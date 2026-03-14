Partita valevole per la 30a giornata della Serie B BKT 2025/2026

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Monza-Palermo è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 60 punti e il Palermo che invece è al 4° posto in classifica con 57 punti.

Il Monza ha ottenuto finora 18 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 46 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Petagna con 6 reti.

Il Palermo ha ottenuto finora 16 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 49 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 20 reti.

Monza-Palermo si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Palermo è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Monza-Palermo in tv o in streaming

Partita : Monza-Palermo

: Monza-Palermo Data : sabato 14 marzo 2026

: sabato 14 marzo 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Monza

: Monza Stadio : U-Power Stadium

: U-Power Stadium Arbitro: Daniele Doveri

Monza-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 14-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Monza-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.