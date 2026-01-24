Partita valevole per la 21a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Monza-Pescara è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 38 punti e il Pescara che invece è al 20° posto in classifica con 14 punti.

Il Monza ha ottenuto finora 11 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.

Il Pescara ha ottenuto finora 2 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Giacomo Olzer con 5 reti.

Monza-Pescara si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Pescara è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ivano Pezzuto ha diretto 8 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 24 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Monza-Pescara in tv o in streaming

Partita : Monza-Pescara

: Monza-Pescara Data : sabato 24 gennaio 2026

: sabato 24 gennaio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Monza

: Monza Stadio : U-Power Stadium

: U-Power Stadium Arbitro: Ivano Pezzuto

Monza-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Monza-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.