Monza-Pescara è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 38 punti e il Pescara che invece è al 20° posto in classifica con 14 punti.
Il Monza ha ottenuto finora 11 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.
Il Pescara ha ottenuto finora 2 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Giacomo Olzer con 5 reti.
Monza-Pescara si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Pescara è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ivano Pezzuto ha diretto 8 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 24 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Monza-Pescara in tv o in streaming
- Partita: Monza-Pescara
- Data: sabato 24 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
- Arbitro: Ivano Pezzuto
Monza-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Monza-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.
