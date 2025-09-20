Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Monza-Sampdoria come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Monza-Sampdoria è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 4 punti e la Sampdoria che invece è al 20° posto in classifica con 0 punti.

Il Monza ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Agustín Álvarez con 1 rete.
La Sampdoria ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 1 rete.

Monza-Sampdoria si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Sampdoria è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.

Dove vedere Monza-Sampdoria in tv o in streaming

  • Partita: Monza-Sampdoria
  • Data: sabato 20 settembre 2025
  • Orario: 17:15
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Monza
  • Stadio: U-Power Stadium
  • Arbitro: Rosario Abisso

Monza-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 20-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Monza-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Monza - Sampdoria?
La gara tra Monza e Sampdoria si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 17:15
Chi è l'arbitro di Monza - Sampdoria?
L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Monza - Sampdoria sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Monza - Sampdoria?
La partita si gioca a Monza
In che stadio si gioca Monza - Sampdoria?
Stadio U-Power Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Monza è Agustín Álvarez con 1 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 1 gol
Chi trasmette la partita Monza - Sampdoria?
La partita tra Monza e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN
Monza-Sampdoria come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio