Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Monza-Sampdoria è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 4 punti e la Sampdoria che invece è al 20° posto in classifica con 0 punti.

Il Monza ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Agustín Álvarez con 1 rete.

La Sampdoria ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 1 rete.

Monza-Sampdoria si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Sampdoria è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.

Dove vedere Monza-Sampdoria in tv o in streaming

Monza-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 20-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Monza-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.