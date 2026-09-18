Monza-Sassuolo è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 1 punti e il Sassuolo che invece è al 9° posto in classifica con 7 punti.
Il Monza ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 2 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 2 reti.
Monza-Sassuolo si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Sassuolo è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Monza-Sassuolo in tv o in streaming
- Partita: Monza-Sassuolo
- Data: venerdì 18 settembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
- Arbitro: Daniele Perenzoni
Monza-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 18-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Monza-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Monza - Sassuolo?
- La gara tra Monza e Sassuolo si giocherà venerdì 18 settembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Monza - Sassuolo?
- L'arbitro del match sarà Daniele Perenzoni
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Monza - Sassuolo sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Monza - Sassuolo?
- La partita si gioca a Monza
- In che stadio si gioca Monza - Sassuolo?
- Stadio U-Power Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 2 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 2 gol
- Chi trasmette la partita Monza - Sassuolo?
- La partita tra Monza e Sassuolo verrà trasmessa da DAZN e da Sky