Partita valevole per la 5a giornata della Serie A 2026/2027

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Monza-Sassuolo è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 1 punti e il Sassuolo che invece è al 9° posto in classifica con 7 punti.

Il Monza ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 2 reti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 2 reti.

Monza-Sassuolo si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Sassuolo è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Monza-Sassuolo in tv o in streaming

Partita : Monza-Sassuolo

: Monza-Sassuolo Data : venerdì 18 settembre 2026

: venerdì 18 settembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Monza

: Monza Stadio : U-Power Stadium

: U-Power Stadium Arbitro: Daniele Perenzoni

Monza-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 18-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Monza-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.