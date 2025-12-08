Monza-Sudtirol è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 30 punti e Sudtirol che invece è al 17° posto in classifica con 13 punti.
Il Monza ha ottenuto finora 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.
Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 4 reti.
Monza-Sudtirol si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Sudtirol è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Marco Monaldi.
Dove vedere Monza-Sudtirol in tv o in streaming
- Partita: Monza-Sudtirol
- Data: lunedì 8 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
Monza-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Monza-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.
