Monza-Udinese è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 0 punti e l'Udinese che invece è al 11° posto in classifica con 1 punti.
Il Monza ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 1 rete.
L'Udinese ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Hassane Kamara con 1 rete.
Monza-Udinese si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Udinese è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna.
Dove vedere Monza-Udinese in tv o in streaming
- Partita: Monza-Udinese
- Data: sabato 29 agosto 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
- Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
Monza-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-08-2026.
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Il link al live di Monza-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Monza - Udinese?
- La gara tra Monza e Udinese si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Monza - Udinese?
- L'arbitro del match sarà Claudio Giuseppe Allegretta
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Monza - Udinese sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Monza - Udinese?
- La partita si gioca a Monza
- In che stadio si gioca Monza - Udinese?
- Stadio U-Power Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Hassane Kamara con 1 gol
- Chi trasmette la partita Monza - Udinese?
- La partita tra Monza e Udinese verrà trasmessa da DAZN