Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2026/2027

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Monza-Udinese è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 0 punti e l'Udinese che invece è al 11° posto in classifica con 1 punti.

Il Monza ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 1 rete.

L'Udinese ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Hassane Kamara con 1 rete.

Monza-Udinese si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Udinese è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna.

Dove vedere Monza-Udinese in tv o in streaming

Partita : Monza-Udinese

: Monza-Udinese Data : sabato 29 agosto 2026

: sabato 29 agosto 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Monza

: Monza Stadio : U-Power Stadium

: U-Power Stadium Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta

Monza-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-08-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Monza-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.