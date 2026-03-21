Monza-Venezia è una partita valevole per la 32a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 64 punti e il Venezia che invece è al 1° posto in classifica con 67 punti.
Il Monza ha ottenuto finora 19 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 49 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Petagna con 7 reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 20 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 63 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 13 reti.
Monza-Venezia si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Venezia è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.
Dove vedere Monza-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Monza-Venezia
- Data: sabato 21 marzo 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
- Arbitro: Marco Guida
Monza-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 21-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Monza-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Monza - Venezia?
- La gara tra Monza e Venezia si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Monza - Venezia?
- L'arbitro del match sarà Marco Guida
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Monza - Venezia sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Monza - Venezia?
- La partita si gioca a Monza
- In che stadio si gioca Monza - Venezia?
- Stadio U-Power Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Monza è Andrea Petagna con 7 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è Andrea Adorante con 13 gol
- Chi trasmette la partita Monza - Venezia?
- La partita tra Monza e Venezia verrà trasmessa da DAZN