Partita valevole per la 27a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Monza-Virtus entella è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Monza che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 54 punti e la Virtus Entella che invece è al 18° posto in classifica con 25 punti.

Il Monza ha ottenuto finora 16 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 39 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Hernani con 5 reti.

La Virtus Entella ha ottenuto finora 5 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.

Monza-Virtus entella si gioca allo stadio U-Power Stadium di Monza; arbitro di Monza - Virtus entella è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta ha diretto 11 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 50 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Monza-Virtus entella in tv o in streaming

Monza-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 27-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Monza-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.