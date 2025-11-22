Napoli-Atalanta è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 22 punti e l'Atalanta che invece è al 13° posto in classifica con 13 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Frank Anguissa con 4 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 2 reti.
Napoli-Atalanta si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Atalanta è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 3 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Napoli-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Atalanta
- Data: sabato 22 novembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Marco Di Bello
Napoli-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 22-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
Se invece preferite seguire Napoli-Atalanta live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Napoli-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.
