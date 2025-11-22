Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2025/2026

Napoli-Atalanta è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 22 punti e l'Atalanta che invece è al 13° posto in classifica con 13 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Frank Anguissa con 4 reti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 2 reti.

Napoli-Atalanta si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Atalanta è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 3 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Napoli-Atalanta in tv o in streaming

Partita : Napoli-Atalanta

: Napoli-Atalanta Data : sabato 22 novembre 2025

: sabato 22 novembre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Napoli

: Napoli Stadio : Diego Armando Maradona

: Diego Armando Maradona Arbitro: Marco Di Bello

Napoli-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 22-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Napoli-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.