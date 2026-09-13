Napoli-Bologna è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 3 punti e il Bologna che invece è al 16° posto in classifica con 1 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 2 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Artem Dovbyk con 1 rete.
Napoli-Bologna si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Bologna è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni.
Dove vedere Napoli-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Bologna
- Data: domenica 13 settembre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Kevin Bonacina
Napoli-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 13-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Napoli-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Napoli - Bologna?
- La gara tra Napoli e Bologna si giocherà domenica 13 settembre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Napoli - Bologna?
- L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Napoli - Bologna sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Napoli - Bologna?
- La partita si gioca a Napoli
- In che stadio si gioca Napoli - Bologna?
- Stadio Diego Armando Maradona
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 2 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Artem Dovbyk con 1 gol
- Chi trasmette la partita Napoli - Bologna?
- La partita tra Napoli e Bologna verrà trasmessa da DAZN e da Sky