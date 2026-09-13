Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2026/2027

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Napoli-Bologna è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 3 punti e il Bologna che invece è al 16° posto in classifica con 1 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 2 reti.

Il Bologna ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Artem Dovbyk con 1 rete.

Napoli-Bologna si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Bologna è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni.

Dove vedere Napoli-Bologna in tv o in streaming

Partita : Napoli-Bologna

: Napoli-Bologna Data : domenica 13 settembre 2026

: domenica 13 settembre 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Napoli

: Napoli Stadio : Diego Armando Maradona

: Diego Armando Maradona Arbitro: Kevin Bonacina

Napoli-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 13-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Napoli-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.