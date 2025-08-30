Virgilio Sport
Napoli-Cagliari come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Napoli-Cagliari è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 3 punti e il Cagliari che invece è al 12° posto in classifica con 1 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Scott McTominay con 1 rete.
Il Cagliari ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Luperto con 1 rete.

Napoli-Cagliari si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Cagliari è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Federico La Penna.

Dove vedere Napoli-Cagliari in tv o in streaming

  • Partita: Napoli-Cagliari
  • Data: sabato 30 agosto 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Napoli
  • Stadio: Diego Armando Maradona
  • Arbitro: Kevin Bonacina

Napoli-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-08-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Napoli-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Napoli - Cagliari?
La gara tra Napoli e Cagliari si giocherà sabato 30 agosto 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Napoli - Cagliari?
L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Cagliari sarà Federico La Penna
Dove si gioca Napoli - Cagliari?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Cagliari?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Scott McTominay con 1 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Luperto con 1 gol
Chi trasmette la partita Napoli - Cagliari?
La partita tra Napoli e Cagliari verrà trasmessa da DAZN
