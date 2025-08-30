Napoli-Cagliari è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 3 punti e il Cagliari che invece è al 12° posto in classifica con 1 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Scott McTominay con 1 rete.
Il Cagliari ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Luperto con 1 rete.
Napoli-Cagliari si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Cagliari è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Federico La Penna.
Dove vedere Napoli-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Cagliari
- Data: sabato 30 agosto 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Kevin Bonacina
Napoli-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-08-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
Quanto costa fare un abbonamento su Dazn.
- Se invece preferite seguire Napoli-Cagliari live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Napoli-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.
