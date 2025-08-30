Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2025/2026

Napoli-Cagliari è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 3 punti e il Cagliari che invece è al 12° posto in classifica con 1 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Scott McTominay con 1 rete.

Il Cagliari ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Luperto con 1 rete.

Napoli-Cagliari si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Cagliari è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Federico La Penna.

Dove vedere Napoli-Cagliari in tv o in streaming

Partita : Napoli-Cagliari

: Napoli-Cagliari Data : sabato 30 agosto 2025

: sabato 30 agosto 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Napoli

: Napoli Stadio : Diego Armando Maradona

: Diego Armando Maradona Arbitro: Kevin Bonacina

Napoli-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-08-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Napoli-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.