Napoli-Como è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 21 punti e il Como che invece è al 5° posto in classifica con 16 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Frank Anguissa con 4 reti.
Il Como ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 4 reti.
Napoli-Como si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Como è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Napoli-Como in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Como
- Data: sabato 1 novembre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Luca Zufferli
Napoli-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 01-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Se invece preferite seguire Napoli-Como live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
Il link al live di Napoli-Como sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Napoli - Como?
- La gara tra Napoli e Como si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Napoli - Como?
- L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Napoli - Como sarà Marco Di Bello
- Dove si gioca Napoli - Como?
- La partita si gioca a Napoli
- In che stadio si gioca Napoli - Como?
- Stadio Diego Armando Maradona
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Frank Anguissa con 4 gol, mentre il capocannoniere del Como è Nico Paz con 4 gol
- Chi trasmette la partita Napoli - Como?
- La partita tra Napoli e Como verrà trasmessa da DAZN