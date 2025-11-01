Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2025/2026

Napoli-Como è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 21 punti e il Como che invece è al 5° posto in classifica con 16 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Frank Anguissa con 4 reti.

Il Como ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 4 reti.

Napoli-Como si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Como è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Napoli-Como in tv o in streaming

Napoli-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 01-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

