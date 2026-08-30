Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2026/2027

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Napoli-Como è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 3 punti e il Como che invece è al 13° posto in classifica con 1 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 1 rete.

Il Como ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 1 rete.

Napoli-Como si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Como è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio.

Dove vedere Napoli-Como in tv o in streaming

Partita : Napoli-Como

: Napoli-Como Data : domenica 30 agosto 2026

: domenica 30 agosto 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Napoli

: Napoli Stadio : Diego Armando Maradona

: Diego Armando Maradona Arbitro: Luca Pairetto

Napoli-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 30-08-2026.

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Il link al live di Napoli-Como sarà inserito un'ora prima del match.