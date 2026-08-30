Napoli-Como è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 3 punti e il Como che invece è al 13° posto in classifica con 1 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 1 rete.
Il Como ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 1 rete.
Napoli-Como si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Como è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio.
Dove vedere Napoli-Como in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Como
- Data: domenica 30 agosto 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Luca Pairetto
Napoli-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 30-08-2026.
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Il link al live di Napoli-Como sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Napoli - Como?
- La gara tra Napoli e Como si giocherà domenica 30 agosto 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Napoli - Como?
- L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Napoli - Como sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Napoli - Como?
- La partita si gioca a Napoli
- In che stadio si gioca Napoli - Como?
- Stadio Diego Armando Maradona
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 1 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 1 gol
- Chi trasmette la partita Napoli - Como?
- La partita tra Napoli e Como verrà trasmessa da DAZN