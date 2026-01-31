Napoli-Fiorentina è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 43 punti e la Fiorentina che invece è al 18° posto in classifica con 17 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 13 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 6 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 3 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 6 reti.
Napoli-Fiorentina si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Fiorentina è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 9 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 29 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Fiorentina
- Data: sabato 31 gennaio 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Federico La Penna
Napoli-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 31-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Se invece preferite seguire Napoli-Fiorentina live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Napoli - Fiorentina?
- La gara tra Napoli e Fiorentina si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Napoli - Fiorentina?
- L'arbitro del match sarà Federico La Penna
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Napoli - Fiorentina sarà Luigi Nasca
- Dove si gioca Napoli - Fiorentina?
- La partita si gioca a Napoli
- In che stadio si gioca Napoli - Fiorentina?
- Stadio Diego Armando Maradona
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 6 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 6 gol
- Chi trasmette la partita Napoli - Fiorentina?
- La partita tra Napoli e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN