Partita valevole per la 23a giornata della Serie A 2025/2026

Napoli-Fiorentina è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 43 punti e la Fiorentina che invece è al 18° posto in classifica con 17 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 13 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 6 reti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 3 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 6 reti.

Napoli-Fiorentina si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Fiorentina è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 9 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 29 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv o in streaming

Partita : Napoli-Fiorentina

: Napoli-Fiorentina Data : sabato 31 gennaio 2026

: sabato 31 gennaio 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Napoli

: Napoli Stadio : Diego Armando Maradona

: Diego Armando Maradona Arbitro: Federico La Penna

Napoli-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 31-01-2026.

Il link al live di Napoli-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.