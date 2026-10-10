Partita valevole per la 6a giornata della Serie A 2026/2027

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Napoli-Frosinone è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 7 punti e il Frosinone che invece è al 6° posto in classifica con 10 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 2 reti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 4 reti.

Napoli-Frosinone si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Frosinone è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Napoli-Frosinone in tv o in streaming

Partita : Napoli-Frosinone

: Napoli-Frosinone Data : sabato 10 ottobre 2026

: sabato 10 ottobre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Napoli

: Napoli Stadio : Diego Armando Maradona

: Diego Armando Maradona Arbitro: Ermanno Feliciani

Napoli-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 10-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Napoli-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.