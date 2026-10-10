Napoli-Frosinone è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 7 punti e il Frosinone che invece è al 6° posto in classifica con 10 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 2 reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 4 reti.
Napoli-Frosinone si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Frosinone è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Napoli-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Frosinone
- Data: sabato 10 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Ermanno Feliciani
Napoli-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 10-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Napoli-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Napoli - Frosinone?
- La gara tra Napoli e Frosinone si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Napoli - Frosinone?
- L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Napoli - Frosinone sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Napoli - Frosinone?
- La partita si gioca a Napoli
- In che stadio si gioca Napoli - Frosinone?
- Stadio Diego Armando Maradona
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 2 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 4 gol
- Chi trasmette la partita Napoli - Frosinone?
- La partita tra Napoli e Frosinone verrà trasmessa da DAZN e da Sky