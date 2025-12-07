Napoli-Juventus è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 28 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 23 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 9 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 4 reti.
Napoli-Juventus si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Juventus è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 16 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Napoli-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Juventus
- Data: domenica 7 dicembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Federico La Penna
Napoli-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-12-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Napoli-Juventus live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Napoli-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Napoli - Juventus?
- La gara tra Napoli e Juventus si giocherà domenica 7 dicembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Napoli - Juventus?
- L'arbitro del match sarà Federico La Penna
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Napoli - Juventus sarà Rosario Abisso
- Dove si gioca Napoli - Juventus?
- La partita si gioca a Napoli
- In che stadio si gioca Napoli - Juventus?
- Stadio Diego Armando Maradona
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 4 gol
- Chi trasmette la partita Napoli - Juventus?
- La partita tra Napoli e Juventus verrà trasmessa da DAZN