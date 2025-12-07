Partita valevole per la 14a giornata della Serie A 2025/2026

Napoli-Juventus è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 28 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 23 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 9 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.

La Juventus ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 4 reti.

Napoli-Juventus si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Juventus è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 16 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Napoli-Juventus in tv o in streaming

Napoli-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-12-2025.

