Partita valevole per la 29a giornata della Serie A 2025/2026

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Napoli-Lecce è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 56 punti e il Lecce che invece è al 16° posto in classifica con 27 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 17 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 43 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 9 reti.

Il Lecce ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 3 reti.

Napoli-Lecce si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Lecce è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 8 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 31 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Napoli-Lecce in tv o in streaming

Partita : Napoli-Lecce

: Napoli-Lecce Data : sabato 14 marzo 2026

: sabato 14 marzo 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Napoli

: Napoli Stadio : Diego Armando Maradona

: Diego Armando Maradona Arbitro: Rosario Abisso

Napoli-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 14-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Napoli-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.