Napoli-Lecce è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 56 punti e il Lecce che invece è al 16° posto in classifica con 27 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 17 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 43 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 9 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 3 reti.
Napoli-Lecce si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Lecce è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 8 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 31 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Napoli-Lecce in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Lecce
- Data: sabato 14 marzo 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Rosario Abisso
Napoli-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 14-03-2026.
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Il link al live di Napoli-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Napoli - Lecce?
- La gara tra Napoli e Lecce si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Napoli - Lecce?
- L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Napoli - Lecce sarà Luigi Nasca
- Dove si gioca Napoli - Lecce?
- La partita si gioca a Napoli
- In che stadio si gioca Napoli - Lecce?
- Stadio Diego Armando Maradona
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 9 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 3 gol
- Chi trasmette la partita Napoli - Lecce?
- La partita tra Napoli e Lecce verrà trasmessa da DAZN