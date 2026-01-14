Napoli-Parma è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 39 punti e il Parma che invece è al 14° posto in classifica con 21 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 12 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 6 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 6 reti.
Napoli-Parma si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Parma è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 24 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Napoli-Parma in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Parma
- Data: mercoledì 14 gennaio 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Michael Fabbri
Napoli-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 14-01-2026.
