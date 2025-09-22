Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/2026

Napoli-Pisa è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 9 punti e il Pisa che invece è al 19° posto in classifica con 1 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.

Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 3.

Napoli-Pisa si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Pisa è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; per ora non ha assegnato nessun cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Napoli-Pisa in tv o in streaming

Napoli-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 22-09-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Napoli-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.