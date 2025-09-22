Napoli-Pisa è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 9 punti e il Pisa che invece è al 19° posto in classifica con 1 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 3.
Napoli-Pisa si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Pisa è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; per ora non ha assegnato nessun cartellino giallo e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Napoli-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Pisa
- Data: lunedì 22 settembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Valerio Crezzini
Napoli-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 22-09-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Quanto costa fare un abbonamento su Dazn.
- Se invece preferite seguire Napoli-Pisa live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Napoli-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Napoli - Pisa?
- La gara tra Napoli e Pisa si giocherà lunedì 22 settembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Napoli - Pisa?
- L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Napoli - Pisa sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Napoli - Pisa?
- La partita si gioca a Napoli
- In che stadio si gioca Napoli - Pisa?
- Stadio Diego Armando Maradona
- Chi trasmette la partita Napoli - Pisa?
- La partita tra Napoli e Pisa verrà trasmessa da DAZN e da Sky