Napoli-Roma è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 49 punti e la Roma che invece è al 4° posto in classifica con 46 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 15 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 8 reti.
La Roma ha ottenuto finora 15 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 6 reti.
Napoli-Roma si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Roma è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 9 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 43 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Napoli-Roma in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Roma
- Data: domenica 15 febbraio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Andrea Colombo
Napoli-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 15-02-2026.
Il link al live di Napoli-Roma sarà inserito un'ora prima del match.
