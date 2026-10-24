Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2026/2027

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Napoli-Roma è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 10 punti e la Roma che invece è al 3° posto in classifica con 17 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 3 reti.

La Roma ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 6 reti.

Napoli-Roma si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Roma è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Napoli-Roma in tv o in streaming

Partita : Napoli-Roma

: Napoli-Roma Data : sabato 24 ottobre 2026

: sabato 24 ottobre 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Napoli

: Napoli Stadio : Diego Armando Maradona

: Diego Armando Maradona Arbitro: Andrea Colombo

Napoli-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 24-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Napoli-Roma sarà inserito un'ora prima del match.