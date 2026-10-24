Napoli-Roma è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 10 punti e la Roma che invece è al 3° posto in classifica con 17 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 3 reti.
La Roma ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 6 reti.
Napoli-Roma si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Roma è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Napoli-Roma in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Roma
- Data: sabato 24 ottobre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Andrea Colombo
Napoli-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 24-10-2026.
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Il link al live di Napoli-Roma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Napoli - Roma?
- La gara tra Napoli e Roma si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Napoli - Roma?
- L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Napoli - Roma sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Napoli - Roma?
- La partita si gioca a Napoli
- In che stadio si gioca Napoli - Roma?
- Stadio Diego Armando Maradona
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 3 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol
- Chi trasmette la partita Napoli - Roma?
- La partita tra Napoli e Roma verrà trasmessa da DAZN