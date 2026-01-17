Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Napoli-Sassuolo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 21a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Napoli-Sassuolo è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 40 punti e il Sassuolo che invece è al 11° posto in classifica con 23 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 12 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 6 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.

Napoli-Sassuolo si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Sassuolo è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 5 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 23 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Napoli-Sassuolo in tv o in streaming

  • Partita: Napoli-Sassuolo
  • Data: sabato 17 gennaio 2026
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Napoli
  • Stadio: Diego Armando Maradona
  • Arbitro: Francesco Fourneau

Napoli-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 17-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Napoli-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Napoli - Sassuolo?
La gara tra Napoli e Sassuolo si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Napoli - Sassuolo?
L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Sassuolo sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Napoli - Sassuolo?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Sassuolo?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 6 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 4 gol
Chi trasmette la partita Napoli - Sassuolo?
La partita tra Napoli e Sassuolo verrà trasmessa da DAZN
Napoli-Sassuolo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio