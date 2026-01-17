Partita valevole per la 21a giornata della Serie A 2025/2026

Napoli-Sassuolo è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 40 punti e il Sassuolo che invece è al 11° posto in classifica con 23 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 12 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 6 reti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.

Napoli-Sassuolo si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Sassuolo è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 5 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 23 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Napoli-Sassuolo in tv o in streaming

Napoli-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 17-01-2026.

