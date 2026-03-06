Napoli-Torino è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 53 punti e il Torino che invece è al 14° posto in classifica con 30 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 16 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 41 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 9 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 47. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 6 reti.
Napoli-Torino si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Torino è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 10 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 41 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Napoli-Torino in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Torino
- Data: venerdì 6 marzo 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Michael Fabbri
Napoli-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 06-03-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Se invece preferite seguire Napoli-Torino live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
