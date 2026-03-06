Virgilio Sport
Napoli-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 28a giornata della Serie A 2025/2026

Napoli-Torino è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 53 punti e il Torino che invece è al 14° posto in classifica con 30 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 16 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 41 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 9 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 47. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 6 reti.

Napoli-Torino si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Torino è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 10 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 41 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Napoli-Torino in tv o in streaming

  • Partita: Napoli-Torino
  • Data: venerdì 6 marzo 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Napoli
  • Stadio: Diego Armando Maradona
  • Arbitro: Michael Fabbri

Napoli-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 06-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Napoli-Torino sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Napoli - Torino?
La gara tra Napoli e Torino si giocherà venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Napoli - Torino?
L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Torino sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Napoli - Torino?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Torino?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 9 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 6 gol
Chi trasmette la partita Napoli - Torino?
La partita tra Napoli e Torino verrà trasmessa da DAZN
