Partita valevole per la 28a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Napoli-Torino è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 53 punti e il Torino che invece è al 14° posto in classifica con 30 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 16 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 41 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 9 reti.

Il Torino ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 47. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 6 reti.

Napoli-Torino si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Torino è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 10 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 41 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Napoli-Torino in tv o in streaming

Partita : Napoli-Torino

: Napoli-Torino Data : venerdì 6 marzo 2026

: venerdì 6 marzo 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Napoli

: Napoli Stadio : Diego Armando Maradona

: Diego Armando Maradona Arbitro: Michael Fabbri

Napoli-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 06-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Napoli-Torino sarà inserito un'ora prima del match.