Napoli-Verona è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 37 punti e il Verona che invece è al 18° posto in classifica con 12 punti.
Il Napoli ha ottenuto finora 12 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 6 reti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 4 reti.
Napoli-Verona si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Verona è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 20 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Napoli-Verona in tv o in streaming
- Partita: Napoli-Verona
- Data: mercoledì 7 gennaio 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Napoli
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Arbitro: Matteo Marchetti
Napoli-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 07-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
Se invece preferite seguire Napoli-Verona live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Napoli-Verona sarà inserito un'ora prima del match.
