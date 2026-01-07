Partita valevole per la 19a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Napoli-Verona è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 37 punti e il Verona che invece è al 18° posto in classifica con 12 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 12 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 6 reti.

Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 4 reti.

Napoli-Verona si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Verona è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 20 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Napoli-Verona in tv o in streaming

Partita : Napoli-Verona

: Napoli-Verona Data : mercoledì 7 gennaio 2026

: mercoledì 7 gennaio 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Napoli

: Napoli Stadio : Diego Armando Maradona

: Diego Armando Maradona Arbitro: Matteo Marchetti

Napoli-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 07-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Napoli-Verona sarà inserito un'ora prima del match.