I quarti di finale si chiudono con la sfida tra Kane e Haaland a Miami e la notte dell'Argentina a Kansas City: entrambe in chiaro su Rai e su DAZN

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Si chiude il programma dei quarti di finale dei Mondiali 2026 con le due sfide tra sabato 11 e la notte di domenica 12 luglio. Si parte alle 23 all’Hard Rock Stadium di Miami con Norvegia-Inghilterra. Poi alle 3, all’Arrowhead Stadium di Kansas City, tocca ad Argentina-Svizzera, con Messi ancora una volta protagonista assoluto. Entrambe le partite sono trasmesse in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay, oltre che su DAZN per gli abbonati: dai quarti in poi la Rai trasmette tutti i match. La vincente di Norvegia-Inghilterra e la vincente di Argentina-Svizzera si ritroveranno in semifinale.

Le gare di oggi

All’Hard Rock Stadium di Miami, alle 23, va in scena il terzo quarto di finale del torneo, Norvegia-Inghilterra. Gli scandinavi arrivano alla sfida da outsider di questo Mondiale. La vittoria agli ottavi contro il Brasile ha scritto un nuovo pezzo di storia del calcio norvegese accedendo per la prima volta nella loro storia ai quarti di un Mondiale. Il ct però ha espresso timori per un virus intestinale e per la stanchezza fisica dell’organico, un segnale da non sottovalutare. Dall’altra parte c’è un’Inghilterra eroica, che a tratti ha faticato più del previsto ma che sta conquistando il cuore degli inglesi come non faceva da tempo. Un bel gioco, partite sofferte portate a casa e poi tutti ad abbracciarsi con Wonderwall in sottofondo dopo il triplice fischio. La sfida dell’Azteca sarà destinata a entrare nella leggenda, ma servono altri tre passi per scrivere la storia dei Three Lions. Il faccia a faccia tra Haaland e Kane si preannuncia come il duello più atteso di questi quarti di finale.

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Il programma si chiude all’Arrowhead Stadium di Kansas City alle 3, con Argentina-Svizzera. L’Albiceleste ha firmato una delle rimonte più spettacolari del torneo contro l’Egitto: sotto 2-0, ha ribaltato tutto vincendo 3-2 grazie a un gol e un assist di Messi, con la rete decisiva di Enzo Fernández al 93′, il gol numero 3000 nella storia della Coppa del Mondo. La Svizzera ha invece eliminato la Colombia a Vancouver dopo 120 minuti senza reti, imponendosi ai calci di rigore grazie al penalty decisivo di Ruben Vargas. Gli elvetici si presentano come la squadra meno attesa tra le ultime otto, ma con una solidità difensiva e una mentalità da grande torneo che li hanno già portati oltre ogni aspettativa.

Norvegia-Inghilterra ore 23:00 Rai 1/RaiPlay/DAZN Argentina-Svizzera ore 3:00 Rai 1/RaiPlay/DAZN

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Le probabili formazioni

Norvegia-Inghilterra

Solbakken si affida al suo 4-3-3 con Haaland punta centrale e il talento di Nusa e Sørløth a completare il tridente, con Ødegaard a orchestrare il gioco in mezzo. Tuchel risponde con il 4-2-3-1 consolidato: Rice e Anderson a fare schermatura davanti alla difesa, Bellingham trequartista, Saka e Gordon sulle fasce e Kane unica punta.

NORVEGIA (4-3-3) : Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge, Ødegaard; Nusa, Haaland, Sørløth. CT: Solbakken.

: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge, Ødegaard; Nusa, Haaland, Sørløth. CT: Solbakken. INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. CT: Tuchel.

Argentina-Svizzera

Scaloni conferma il 4-4-2 che ha funzionato nel torneo: Messi e Lautaro Martinez davanti, con De Paul, Paredes, Enzo Fernández e Mac Allister a centrocampo in una squadra che sa soffrire e ribaltare le partite. La Svizzera di Yakin risponde con il 4-2-3-1, Xhaka e Freuler a fare schermatura, Ndoye ala destra e Embolo unica punta. Per il momento Rieder prende il posto di una delle rivelazioni di questo Mondiale, l’infortunato Manzambi.