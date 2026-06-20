Dove vedere Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone: orari delle partite Mondiali di oggi

Il programma di sabato 20 giugno, in chiaro la sfida che vedrà protagonista la nazionale di Nagelsmann, chiamata ad affrontare Diomandé e compagni. Nella notte la 1000a gara dei Mondiali

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, con le nazionali dei gruppi E e F in campo. Riflettori puntati su Olanda e Germania, che dovranno vedersela rispettivamente con Svezia e Costa d’Avorio. Nella notte italiana, un appuntamento speciale per la storia dei Mondiali: Tunisia-Giappone sarà la partita numero 1000 della competizione. Per l’occasione, patch speciale anche sulla divisa ufficiale dell’arbitro dell’incontro. Entriamo nel dettaglio di tutte le info utili per vedere le partite di oggi (gironi E e F) in diretta tv e live in streaming.

Mondiali 2026, il programma e gli orari delle partite di oggi

Olanda e Germania si prendono la scena nella serata di oggi, sabato 20 giugno 2026. Gli Orange per riscattare il deludente pareggio al debutto con il Giappone, mentre i tedeschi vogliono dare continuità alla roboante vittoria con la “Cenerentola” Curaçao. Occhi anche sulla Costa d’Avorio, avversario ostico per la formazione di Nagelsmann. La Svezia, invece, si affiderà ancora all’estro di Ayari, reduce da una doppietta all’esordio.

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Le due sfide odierne, come di consueto, saranno trasmesse in diretta su DAZN, broadcaster principale dei Mondiai 2026. In esclusiva Olanda-Svezia, mentre per Germania-Costa d’Avorio è prevista la diretta tv in chiaro su Rai Uno. Servizio streaming attivo su Dazn e RaiPlay (in co-esclusiva il match del Los Angeles Stadium), con le omonime applicazioni mobili scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento (su DAZN).

Olanda-Svezia Sabato 20 giugno ore 19 (italiane) DAZN Germania-Costa d’Avorio Sabato 20 giugno ore 22 (italiane) DAZN/Rai Uno

Le gare nella notte italiana: Tunisia-Giappone sarà la gara n° 1000 dei Mondiali

Ecuador costretto a vincere contro Curaçao, dopo il ko incassato in extremis alla prima con la Costa d’Avorio. Tutto il mondo guarda il gioiello Diomandé, che ha commosso il web con la sua lettera alla sorella minore persa prematuramente. Tunisia e Giappone, invece, si giocano tanto in chiave qualificazione e secondo posto, consapevoli dell’ultima gara che li attende nel raggruppamento.

Diretta esclusiva su DAZN per quanto concerne le gare della notte italiana, con Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone in live streaming sull’omonima applicazione mobile, che è possibile scaricare su smartphone e tablet, prima di effettuare un semplice login, previo abbonamento. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali delle Federazioni coinvolte, pronte ad aprire la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali.

Ecuador-Curaçao Domenica 21giugno 02:00 (italiane) DAZN Tunisia-Giappone Domenica 21 giugno 06:00 (italiane) DAZN

Le probabili formazioni di Olanda-Svezia

L’Olanda dovrebbe proporsi con il classico 4-3-3, guidato dal tridente formato da Summerville, Malen e Gakpo. In mediana spazio a Gravenberch, de Jong e Reijnders, mentre in difesa agiranno van Dijk e van Hecke. A destra confermato Denzel Dumfries, fresco di trasferimento al Real Madrid, con van de Ven impegnato sul lato opposto.

Retroguardia a tre per la Svezia, con l’atalantino Hien al centro del pacchetto arretrato, completato da Lagerbielke e Lindelof. Bernhardsson e Gudmundsson sulle corsie esterne, con Ayari e Karlstrom a dettare i tempi di gioco. A supporto del tandem Isak-Gyokeres ci sarà Nygren.

Ecco le probabili formazioni di Olanda-Svezia:

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven; Gravenberch, de Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo. Ct: Koeman.

SVEZIA (3-4-1-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Ayari, Karlstrom, Gudmundsson; Nygren; Isak, Gyokeres. Ct: Potter.

Germania-Costa d’Avorio, le ultime sulle formazioni

La Germania si presenta a questo appuntamento con il canonico 4-2-3-1 di Nagelsmann, chiamato a vincere per chiudere il discorso qualificazione. Havertz riferimento avanzato, con Sane, Musiala e Wirtz pronti a muoversi sulla trequarti. Pavlovic e Nmecha dinanzi alla difesa teutonica, guidata da Tah e Schlotterbeck.

4-4-2 a trazione anteriore per il ct Faé, con Diallo e Diomandé a spingere sulle fasce. Pepé e Wahi in attacco, con Kessié in cabina di regia, al fianco di Fofana. Chiavi della difesa alla coppia composta da Doué e Agbadou, con Singo a destra e Konan sul versante mancino.

Qui di seguito le probabili formazioni di Germania-Costa d’Avorio:

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct: Nagelsmann.

COSTA D’AVORIO (4-4-2): Y. Fofana; Singo, Doué, Agbadou, Konan; Diallo, Kessié, S. Fofana, Diomandé; Pepé, Wahi. Ct: Faé.