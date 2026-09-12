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CALCIO SERIE B

Padova-Ascoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Padova-Ascoli è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Padova che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 4 punti e l'Ascoli che invece è al 4° posto in classifica con 7 punti.

Il Padova ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco Pompetti con 1 rete.
L'Ascoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Brunori con 1 rete.

Padova-Ascoli si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Ascoli è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Padova-Ascoli in tv o in streaming

  • Partita: Padova-Ascoli
  • Data: sabato 12 settembre 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Padova
  • Stadio: Euganeo
  • Arbitro: Giuseppe Collu

Padova-Ascoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 12-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Padova-Ascoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Padova - Ascoli?
La gara tra Padova e Ascoli si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Padova - Ascoli?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Padova - Ascoli sarà Marco Piccinini
Dove si gioca Padova - Ascoli?
La partita si gioca a Padova
In che stadio si gioca Padova - Ascoli?
Stadio Euganeo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Padova è Marco Pompetti con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Ascoli è Matteo Brunori con 1 gol
Chi trasmette la partita Padova - Ascoli?
La partita tra Padova e Ascoli verrà trasmessa da DAZN
Padova-Ascoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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