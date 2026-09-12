Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Padova-Ascoli è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Padova che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 4 punti e l'Ascoli che invece è al 4° posto in classifica con 7 punti.

Il Padova ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco Pompetti con 1 rete.

L'Ascoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Brunori con 1 rete.

Padova-Ascoli si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Ascoli è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Padova-Ascoli in tv o in streaming

Partita : Padova-Ascoli

: Padova-Ascoli Data : sabato 12 settembre 2026

: sabato 12 settembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Padova

: Padova Stadio : Euganeo

: Euganeo Arbitro: Giuseppe Collu

Padova-Ascoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 12-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Padova-Ascoli sarà inserito un'ora prima del match.