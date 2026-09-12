Padova-Ascoli è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Padova che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 4 punti e l'Ascoli che invece è al 4° posto in classifica con 7 punti.
Il Padova ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco Pompetti con 1 rete.
L'Ascoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Brunori con 1 rete.
Padova-Ascoli si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Ascoli è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Padova-Ascoli in tv o in streaming
- Partita: Padova-Ascoli
- Data: sabato 12 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Padova
- Stadio: Euganeo
- Arbitro: Giuseppe Collu
Padova-Ascoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 12-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Padova-Ascoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Padova - Ascoli?
- La gara tra Padova e Ascoli si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Padova - Ascoli?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Padova - Ascoli sarà Marco Piccinini
- Dove si gioca Padova - Ascoli?
- La partita si gioca a Padova
- In che stadio si gioca Padova - Ascoli?
- Stadio Euganeo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Padova è Marco Pompetti con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Ascoli è Matteo Brunori con 1 gol
- Chi trasmette la partita Padova - Ascoli?
- La partita tra Padova e Ascoli verrà trasmessa da DAZN